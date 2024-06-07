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Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по версии The Score, Барков – 2-й, Бушар – 3-й, Бобровский – 5-й

Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.

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