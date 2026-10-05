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Царьград

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Сначала пандемия. Дальше СВО. После - голод: Спор двух экспертов о самом страшном для России и мира

Сначала пандемия. Дальше СВО. После - голод: Спор двух экспертов о самом страшном для России и мира

После пандемии коронавируса и продолжающегося конфликта на Украине мир может столкнуться с новым масштабным потрясением - глобальным продовольственным кризисом.

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