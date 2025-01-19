Борьба за Формулу 1: Африканский выбор

Getty Images / Red Bull Content PoolФормула 1 в Африке: две страны, два пути, одна цель По данным аналитиков 1win, вероятность появления этапа Формулы 1 в Африке в ближайшие годы достигла исторического максимума, при этом основная борьба развернулась между ЮАР и Руандой.