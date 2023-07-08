США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, включая журналиста Гершковича

По данным The New York Times, США и Россия ведут переговоры о потенциальном обмене заключенными с участием Эвана Гершковича, американского журналиста The Wall Street Journal, который был арестован в России по обвинению в шпионаже в марте 2023 года.
По данным The New York Times, США и Россия ведут переговоры о потенциальном обмене заключенными с участием Эвана Гершковича, американского журналиста The Wall Street Journal, который был арестован в России по обвинению в шпионаже в марте 2023 года.
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