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Новости Липецка

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На 8,1 млн рублей в месяц премировали себя чиновники Липецкой области «за лучшие практики»

На 8,1 млн рублей в месяц премировали себя чиновники Липецкой области «за лучшие практики»

На премии муниципалитетам Липецкой области за сентябрь 2026 года выделено более 8,1 млн рублей. Наибольшие суммы получили Липецкий округ, Усманский и Лебедянский.

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