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Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении одиннадцати дронов ВСУ над Калужской и Курской областями

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении одиннадцати дронов ВСУ над Калужской и Курской областями

Украинские боевики практически ежедневно в круглосуточном режиме организует атаки по приграничным, и не только, регионам России, задействуя различные средства поражения, чаще всего беспилотные летательные аппараты.

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