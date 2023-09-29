Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении одиннадцати дронов ВСУ над Калужской и Курской областями

Украинские боевики практически ежедневно в круглосуточном режиме организует атаки по приграничным, и не только, регионам России, задействуя различные средства поражения, чаще всего беспилотные летательные аппараты.
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