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22 неожиданные находки во время уборки дома

22 неожиданные находки во время уборки дома

Порой генеральная уборка в доме вознаграждается не только чистотой, но и удивительной находкой. Потерянные и забытые вещи просто ждут своего часа! Взгляните на маленькие сокровища, обнаруженные во время очередной работы по дому.

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