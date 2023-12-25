Банкира осудили за хищения только с третьей попытки

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы приговорил за особо крупное хищение к четырем с половиной годам колонии общего режима бывшего вице-президента обанкротившегося более семи лет назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии