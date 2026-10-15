Днем 15 октября в Самарской и Ульяновской областях снова включили сирены, и жителей обязали укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице или в транспорте, — перейти в ближайшее безопасное место.
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