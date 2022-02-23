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Samsung использует «устаревший» набор материалов при выпуске OLED-дисплеев для флагмана S22 Ultra

Samsung использует «устаревший» набор материалов при выпуске OLED-дисплеев для флагмана S22 Ultra

По данным источник южнокорейского издания The Elec, для производства 6,8-дюймовых OLED-дисплеев флагманских смартфонов серии Galaxy S22 Ultra в Samsung используют тот же набор материалов M11, что применялся в модели прошлого года Galaxy S21 Ultra.

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