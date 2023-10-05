Учительская династия Ивановых – Ратниковых – Алфёровых посвятила педагогике более двух веков

От классной дамы до учителя народной школы Своим рождением учительская династия Ивановых – Ратниковых – Алфёровых обязана Ивановой Зинаиде Тимофеевне, рассказала нам её правнучка, учитель географии Евгения Алфёрова.
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