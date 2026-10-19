Ты для меня не горлица-голубка –Ранимый, хрупкий полевой цветок…А в поле – брань: идет лихая рубка,И все живое топчут сотни ног.
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