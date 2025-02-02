Финляндия наращивает активность своего спецназа у границ России

В северной части Финляндии (провинция Лапландия) в крупнейшей по площади общине Инари в окрестностях живописного озера Инариярви в период с 30 января по 5 февраля проходят весьма интересные учения Ruske-2025/1.
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