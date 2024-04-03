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Кирби признал, что у США нет свидетельств передачи Ираном ракет РФ для нужд СВО

Кирби признал, что у США нет свидетельств передачи Ираном ракет РФ для нужд СВО

Представитель администрации президента Соединенных Штатов Джон Кирби признал то, что Вашингтон не располагает свидетельствами передачи Ираном ракет России для нужд ее специальной военной операции (СВО) на Украине.

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