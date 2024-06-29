Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Люди, я чего-то не понимаю? Мы что, до сих пор находились в этой ПАСЕ?

Люди, я чего-то не понимаю? Мы что, до сих пор находились в этой ПАСЕ?

Мы сказали ПАСЕ: нет! Люди, я чего-то не понимаю? Мы что, до сих пор находились в этой ПАСЕ? Как? Мы разве не уходили оттуда, гордо хлопнув дверью? А ну да, ну да.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это не просто противно.  Это возмутительно!!!
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3 час.
Игорь Василевский
Лина, со Сталиным ситуация была несколько иная. От немцев, с большой их неохотой, было вытащензавод по производству оттики - ибо не было ничего приличного, закупались какие то станки, ибо пиндос отказывался делать это, никто не продал ни обной установки по переработке нефти... Сталин до последнего пытался получить хотя бы еще одну технологию или станок. Стана то начала когда переоснащаться в промышленности? С нуля ведь начинал Сталин. Что касается а почему до последнего... Он знал о нападении наСССР, гитлер 22 раза обьявлял стране войну. 22 раза. Выжидал реакцию, что бы обьявить СССР агрессором. Но всеми силами Сталин пытался отсрочить еще на некоторое время. Потому и... А что касается ЕС... Так режима войны то нет! Несмотря на кровь. СВО позволяет - де юре, и торговлю, и контакты.И, как бы мы не кипятились, это и деньги в экономику... Противно до потери сознания, но увы, пока так. Увы, но все потуги страны быть хорошими все равно никем оценены не будут. Наглоскунсы и прочие франеки уважают только силу.
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3 час.
Наталия
И снова мы только ПРИОСТАНОВИЛИ участие, а не ВЫШЛИ из этого  западного &quot;междусобойчика&quot;. И пока нас с треском оттуда не выпрут, так и будем болтаться в прихожей и ждать, когда же они нас позовут назад. Таких не уважают ни враги, ни друзья.
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1 час.

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