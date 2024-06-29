Люди, я чего-то не понимаю? Мы что, до сих пор находились в этой ПАСЕ?

Игорь Василевский

Лина, со Сталиным ситуация была несколько иная. От немцев, с большой их неохотой, было вытащензавод по производству оттики - ибо не было ничего приличного, закупались какие то станки, ибо пиндос отказывался делать это, никто не продал ни обной установки по переработке нефти... Сталин до последнего пытался получить хотя бы еще одну технологию или станок. Стана то начала когда переоснащаться в промышленности? С нуля ведь начинал Сталин. Что касается а почему до последнего... Он знал о нападении наСССР, гитлер 22 раза обьявлял стране войну. 22 раза. Выжидал реакцию, что бы обьявить СССР агрессором. Но всеми силами Сталин пытался отсрочить еще на некоторое время. Потому и... А что касается ЕС... Так режима войны то нет! Несмотря на кровь. СВО позволяет - де юре, и торговлю, и контакты.И, как бы мы не кипятились, это и деньги в экономику... Противно до потери сознания, но увы, пока так. Увы, но все потуги страны быть хорошими все равно никем оценены не будут. Наглоскунсы и прочие франеки уважают только силу.