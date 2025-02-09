Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    ГД-это скотный двор🤮надо распустить эту шабашную контору!!!У мигрантов есть ...
  • АндрейБорков
    Хорошая статейка, содержательная, прям охренеть какая! Особенно заголовок охеренный. Много слов и буковок, но если ее...Трамп и Путин вед...
  • Андрей Павлов
    "Первой жертвой ухудшения отношений между Москвой и Баку стал блогер Гусейн Гасанов. Сегодня с утра ФНС заблокировала...Хамство Баку - де...

Появился дым, затем оторвалось колесо: Президент Сербии сделал заявление о ЧП с его кортежем

Появился дым, затем оторвалось колесо: Президент Сербии сделал заявление о ЧП с его кортежем

Автомобиль кортежа президента Сербии вышел из строя прямо на ходу. Сначала появился дым, затем оторвалось колеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх