Скидки на штрафы за парковку хотят ввести в России

фарид сабиров

Хрен им на весь организм а не платная парковка. Что только не придумают что бы НАРОД до трусов раздеть. У самих денег мешками а им парковка бесплатно. А нам ПЕНСИОНЕРАМ с подачкой по системе МРЕТ и оброк ОПГ жех еще и плати остатки кутарок жуликам на элитные часы за миллионы.