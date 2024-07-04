Поправки планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях Российские водители смогут воспользоваться скидками при оплате штрафов за неправильную парковку.
Скидки на штрафы за парковку хотят ввести в России
Комментарии
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фарид сабиров
Хрен им на весь организм а не платная парковка. Что только не придумают что бы НАРОД до трусов раздеть. У самих денег мешками а им парковка бесплатно. А нам ПЕНСИОНЕРАМ с подачкой по системе МРЕТ и оброк ОПГ жех еще и плати остатки кутарок жуликам на элитные часы за миллионы.
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