Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле согласился, что стоит вернуться к проекту стамбульского договора между Россией и Украиной, передает РИА Новости.
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