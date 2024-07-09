В администрации Калининского района прокомментировали травму 9-летней школьницы во время перемены

В инциденте сейчас разбирается прокуратура Начальник отдела образования администрации Калининского района Петербурга Андрей Протасов прокомментировал инцидент с 9-летней школьницей, получившей травму во время перемены.
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