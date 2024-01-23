16 нарядов, которые вошли в историю ковровых дорожек, а мы никогда не видели их со спины

Ежегодно знаменитости посещают десятки светских мероприятий, а потом весь мир обсуждает их костюмы. Но если одни звездные наряды перестают интересовать общественность аккурат к очередной премии, то другие врезаются в память зрителей навсегда, а СМИ потом то и дело включают их в списки лучших образов с красных дорожек.