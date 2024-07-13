Костомаров вместе с супругой исполнил танец на льду на шоу в Сириусе

Красочное ледовое шоу «Вместе и навсегда» открылось на федеральной территории «Сириус». Мероприятие посвятили старту летних гастролей, которые проводятся под руководством российского фигуриста Ильи Авербуха.
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