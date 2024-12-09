Рынки в Крыму и Севастополе могут закрыться в 2025-м

В Крыму и Севастополе рынки могут закрыться из-за новых правил планировки. С января 2025 года в силу вступают новые требования, согласно которым торговля будет разрешена только в специализированных зданиях, пишут РИА Новости Крым.
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