Признаться честно, мужа я изначально не любила, хотя отношения у нас были. А потом я забеременела.
Вышла замуж по залету, разошлась по любви
Комментарии
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radiofree RF
Училась на архитектора,связалась с сантехником.Непонятно.Что на курсе ребят не хватало?
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10 час.
Майя Maja
Хорошо ,что нашла в себе силы переосмыслить свою жизнь и изменить ее. Хуже нет , когда человек живет не своей жизнью и не с близкими по духу людьми. А тут всем хорошо.
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9 час.
Майя Maja
Наверное, что бы вот такой замечательный сын Ромка у них родился. "Пути Господни неисповедимы"...
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7 час.
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