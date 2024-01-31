ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
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    ну для него проститутки -товар. Про Женщин... тут у него все по полочкам  и ясно...)) Вопрос еще тот перед ним будет ..."Хочу женщину, а ...
  • Майя Maja
    Я поэтому только и спросила знакомы ли мы. Вы обращаетесь ко мне, как будто это обо мне пишите на правах знакомого???...Где самые доступн...

Вышла замуж по залету, разошлась по любви

Вышла замуж по залету, разошлась по любви

Признаться честно, мужа я изначально не любила, хотя отношения у нас были. А потом я забеременела.

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Комментарии
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radiofree RF
Училась на архитектора,связалась с сантехником.Непонятно.Что на курсе ребят не хватало?
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10 час.
Майя Maja
Хорошо ,что нашла в себе силы переосмыслить свою жизнь и изменить ее. Хуже нет , когда человек живет не своей жизнью и не с близкими по духу людьми.  А тут всем хорошо.
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9 час.
Майя Maja
Наверное, что бы вот такой замечательный сын Ромка у них родился. &quot;Пути Господни неисповедимы&quot;...
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