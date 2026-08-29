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Fireblocks и NYSE: 90% банков инвестируют в инфраструктуру цифровых активов

Fireblocks и NYSE: 90% банков инвестируют в инфраструктуру цифровых активов

Платформа инфраструктуры цифровых активов Fireblocks совместно с Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) опубликовала аналитический обзор, посвященный новому этапу токенизации традиционных финансовых инструментов.

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