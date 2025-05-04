Какие страны, кроме КНДР, могут встать плечом к плечу с Россией?

Будни мужчин. Все что нам интересно

Ввод европейских воинских контингентов на территорию Украины под видом «миротворцев» или напрямую в качестве «сил сдерживания» переводит этот конфликт на принципиально иной уровень, подводя дело уже к потенциальной Третьей мировой.