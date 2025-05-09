Цифры не врут: нумеролог назвал пары, которым суждено быть вместе

Кармические отношения — не просто притяжение двух людей. По мнению астролога, эзотерика и нумеролога Олега Персидского, они указывают на особую связь, формирующуюся через жизненные уроки, духовное развитие и даже незавершённые дела прошлых воплощений.
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