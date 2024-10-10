Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Третий стул: для чего Лукашенко опять заигрывает с Киевом?

Третий стул: для чего Лукашенко опять заигрывает с Киевом?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает заигрывать с Украиной. Чем вызвано такое поведение самого важного союзника России? Свои версии предлагает обозреватель Pravda.

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Комментарии
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Александр Мельников
Лукашенка, Назарбашка, Порошенка и прочая...(ещё одиннадцать уродов) -- вот истинные братья, не всегда славяне, а просто братья по неприятию России. Ну что есть, то есть, соседей не выбирают. А Луке надо пообещать завещанные Вольфычем семь областей свиновермахта после нашей Победы. Думаю, не успеем дойти до Кыюва, батька выгрызет своë у бандерлогов и на поляков не посмотрит.
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10 час.
Сергей Алексеев
Третий вариант.
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
чтобы &quot;... Белоруссия не стала полем битвы сильных мира сего&quot; надо бы Белоруссии стать частью &quot;сильных мира сего&quot;. нового ничего, всегда перед каждым стоИт выбор и его надо делать. беЗконечно метаться между краями отрезка выбора невозможно.
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30 мин.

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