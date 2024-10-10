Третий стул: для чего Лукашенко опять заигрывает с Киевом?

Александр Мельников

Лукашенка, Назарбашка, Порошенка и прочая...(ещё одиннадцать уродов) -- вот истинные братья, не всегда славяне, а просто братья по неприятию России. Ну что есть, то есть, соседей не выбирают. А Луке надо пообещать завещанные Вольфычем семь областей свиновермахта после нашей Победы. Думаю, не успеем дойти до Кыюва, батька выгрызет своë у бандерлогов и на поляков не посмотрит.