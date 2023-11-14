ASMR‑ролики: расслабление или раздражение?

Научно доказано, что ASMR, явление, которое многим нравится благодаря его успокаивающему эффекту, положительно изменяет настроение и физиологические реакции, такие как частота сердечных сокращений и артериальное давление, у 25-30% людей.
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