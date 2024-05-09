Мы всегда будем уважать и чтить подвиги тех, кто жертвовал собой ради будущего нашей страны и мира на Земле.
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Мы всегда будем уважать и чтить подвиги тех, кто жертвовал собой ради будущего нашей страны и мира на Земле.