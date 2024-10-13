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Военное обозрение

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«Полная чушь»: Борис Джонсон продолжает отрицать вмешательство и срыв переговоров России и Украины

«Полная чушь»: Борис Джонсон продолжает отрицать вмешательство и срыв переговоров России и Украины

Экс-премьер Британии ничего не срывал, он только пообещал Зеленскому поддержку Запада.

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