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Новости Брянска

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Десять брянских спортсменов получили звание мастера России

Десять брянских спортсменов получили звание мастера России

Звание «мастер спорта России» получили 10 представителей Брянской области, среди них мастера автомобильного спорта, всестилевого каратэ, лыжных гонок, самбо, спортивной акробатики и тяжелой атлетики.

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