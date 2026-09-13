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В Росстате рассказали, какие «умные» гаджеты популярны у туляков

В Росстате рассказали, какие «умные» гаджеты популярны у туляков

В дома россиян массово проникают "умные" устройства – от пылесосов до колонок. Каким-то это удается лучше, какие-то, напротив, пока отвергаются большей частью людей.

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