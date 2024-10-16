Врач Агапкин: кашель может быть симптомом онкологического заболевания

Хронический кашель может расцениваться как симптом онкологического заболевания. Об этом заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", передает "Лента.
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