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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Брансон набрал рекордные в сезоне 55 очков в победной игре с «Вашингтоном»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» установил личный рекорд сезона, набрав 55 очков. Брансон реализовал 18 из 31 броска с игры, 3 из 11 трехочковых и 16 из 17 штрафных.

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