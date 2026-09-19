Cuba has 7th power grid collapse this year

Cuba suffered a total blackout as its power grid collapsed again, its seventh of the year. Power is slowly being restored Saturday.
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