Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Москве суд отправил в СИЗО еще трех женщин по делу о торговле детьми

В Москве суд отправил в СИЗО еще трех женщин по делу о торговле детьми

Количество фигурантов уголовного дела о торговле детьми увеличилось до 19 человек. В СИЗО отправлены еще две безработные женщины и медицинская сестра московской больницы, согласно решению Преображенского суда Москвы.

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