Победа партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в регионе Мекленбург — Передняя Померания является внутренним делом ФРГ, но можно констатировать, что популярность действующих властей Германии невысока.
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