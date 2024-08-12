Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Не забуду никогда»: Пугачева публично обратилась к Собчак

«Не забуду никогда»: Пугачева публично обратилась к Собчак

Avia.pro - СМИ Светские львицы и короли сцены, как же они любят напомнить о себе, особенно когда на горизонте мелькает возможность вернуть былую славу! В этот раз наш "звёздный" дуэт — Алла Борисовна Пугачева и Ксения Анатольевна Собчак — решил подарить миру немного ностальгии и сентиментальности, вспомнив о том, кто стал символом эпохи, которую многие предпочли бы забыть.

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