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МОЛОДЫЕ ПОДПОЛЬЩИКИ ДЕЙСТВУЮТ, РЕПРЕССИИ СБУ УЖЕСТОЧАЮТСЯ

МОЛОДЫЕ ПОДПОЛЬЩИКИ ДЕЙСТВУЮТ, РЕПРЕССИИ СБУ УЖЕСТОЧАЮТСЯ

Николай БОЛЬШАКОВ Наступление ВС России в Харьковской области активизировало действия местного подполья, которое многочисленно, особенно в самом Харькове, где среди жителей много пророссийски настроенных жителей, несмотря на годы украинской пропаганды.

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