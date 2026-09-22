Жена известного писателя погибла после нападения обезьяны

www.globallookpress.com/Peter Giovannini/imageBROKER.com Жительница индийского штата Карнатака умерла спустя сутки после того, как обезьяна напала на нее прямо во дворе дома.
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