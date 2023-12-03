Армия РФ пошла в фланговый прорыв у Степового: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском участке: бои идут по направлению к Новокалиново, Северному, Тоненькому и в окрестностях АКХЗ.