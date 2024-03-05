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Как правильно сеять огурцы в стаканчики и выращивать рассаду

Как правильно сеять огурцы в стаканчики и выращивать рассаду

Как правильно сеять огурцы в стаканчики и выращивать рассаду Алёна ЮрьеваВыращивание огурцов в стаканчиках — это удобный и эффективный способ получить здоровые и крепкие рассадные саженцы, которые успешно перенесут пересадку в открытый грунт.

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