Как правильно сеять огурцы в стаканчики и выращивать рассаду Алёна ЮрьеваВыращивание огурцов в стаканчиках — это удобный и эффективный способ получить здоровые и крепкие рассадные саженцы, которые успешно перенесут пересадку в открытый грунт.