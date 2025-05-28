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В автосервисе раскрыли, что надо сделать при появлении скола на лобовом стекле, чтобы не появилась трещина

В автосервисе раскрыли, что надо сделать при появлении скола на лобовом стекле, чтобы не появилась трещина

Когда на лобовом стекле появляется скол после удара камня, это может стать серьёзной проблемой для водителя.

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