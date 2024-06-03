Экскурсионная поездка в Красный Берег.

30 мая 2024 педагогами государственного учреждения образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ для учащихся организована экскурсионная поездка посвященная 80 летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии