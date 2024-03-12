Зачем спартанцу на шлеме нужен был яркий «петушиный» гребень

С нами не соскучишься!

Каждый еще с детства прекрасно знает, как выглядит самый известный шлем античных воинов Греции. Речь, конечно же, идет о шлемах коринфского типа, которые носили воины-граждане – гоплиты, составлявшие боевую фалангу.