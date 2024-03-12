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Зачем спартанцу на шлеме нужен был яркий «петушиный» гребень

Зачем спартанцу на шлеме нужен был яркий «петушиный» гребень

Каждый еще с детства прекрасно знает, как выглядит самый известный шлем античных воинов Греции. Речь, конечно же, идет о шлемах коринфского типа, которые носили воины-граждане – гоплиты, составлявшие боевую фалангу.

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