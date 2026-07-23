Похоронили сына за 100 км: москвичка обвинила ритуальщиков в обмане

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru Жительница Москвы обратилась в суд с иском к ритуальному агентству, обвинив компанию в навязывании услуг и захоронении ее единственного сына на кладбище в 100 километрах от ее дома.
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