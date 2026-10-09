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Царьград

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100 лет Евгению Евстигнееву: путь от слесаря до легенды кино

100 лет Евгению Евстигнееву: путь от слесаря до легенды кино

9 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, который после окончания Горьковского театрального училища начинал профессиональную карьеру во Владимирском областном драматическом театре.

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