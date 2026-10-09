100 лет Евгению Евстигнееву: путь от слесаря до легенды кино

9 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, который после окончания Горьковского театрального училища начинал профессиональную карьеру во Владимирском областном драматическом театре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дожили. В России ...
- Mehr: Иран открыл...
- T В ЕС выдвинули Ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым