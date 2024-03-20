За 10 лет чиновники Крыма не смогли восстановить бронзовый барельеф на могиле сестры А.П.Чехова

18 марта все мы отметили воссоединение Крыма с Россией. Но, видимо, даже вернуть исторические земли в состав России оказывается проще, чем вылечить от тотального украинского раздолбайства крымских чиновников.
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