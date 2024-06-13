Московская биржа уточнила действующий порядок исполнения валютных контрактов на срочном рынке.В соответствии с действующими спецификациями контрактов на срочном рынке при отсутствии торгов на валютном рынке инструментами на доллар США и евро, порядок исполнения и расчетов по контрактам на срочном рынке следующий:Фьючерсы Si, Eu (Исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения контрактов (Согласно п.