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Kia KX1: Компактный кроссовер за 1,5 млн рублей — что внутри и как заказать?

В мире автомобилей появился новый игрок, который может заинтересовать тех, кто ищет компактный, но функциональный кроссовер по доступной цене.

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